Гость: Гость:

Мне на почту пришла телеграмма. В бассейне хороший коллектив. Я проходил мимо красивой аллеи. С классом мы ездили по московскому шоссе. Каждый раз я кушаю аккуратно. На физкультуре мы выстраевыемся в колонну. У меня всегда хороший аппетит. Мои серьги изготовлены из металла .