Какое предложениеэ можно составить из слов класс металл коллекция телеграмма колонна аппетит бассейн коллектив аллея шоссе аккуратно

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Какое предложениеэ можно составить из слов класс металл коллекция телеграмма колонна аппетит бассейн коллектив аллея шоссе аккуратно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне на почту пришла телеграмма. В бассейне хороший коллектив. Я проходил мимо красивой аллеи. С классом мы ездили по московскому шоссе. Каждый раз я кушаю аккуратно. На физкультуре мы выстраевыемся в колонну. У меня всегда хороший аппетит. Мои серьги изготовлены из металла .
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