Укажите главные черты рельеф.а Казахстана
География
Укажите главные черты рельеф.а Казахстана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) преобладают равнинно-низкогорные области. 2) высокогорные области занимают небольшую тарриторию страны. 3) вся поверхность нашей страны имеет общий наклон с юга на север и с востока на запад. 4) высокие и низкие горы чередуются с межгорными долинами и равнинами. вот)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Имеется 200г нафталина при 20*С .Какое количество теплоты следует затратить ,чтобы д??вести до точки плавления и расплавить нафталин ? Пожалуйста д...
Русский язык
Английский язык
Очень важно сделать эти задания. Пожалуйста, помогите кто-нибудь сделать. Даю максимальное количество баллов за эти задания. II. PHRASAL VERB “L...
Биология