Укажите главные черты рельеф.а Казахстана

Гость: Гость:

1) преобладают равнинно-низкогорные области. 2) высокогорные области занимают небольшую тарриторию страны. 3) вся поверхность нашей страны имеет общий наклон с юга на север и с востока на запад. 4) высокие и низкие горы чередуются с межгорными долинами и равнинами. вот)