Какое провероччое слова к словам звенит ,смотря ,добром ,поминается,обоих,дождь
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Какое провероччое слова к словам звенит ,смотря ,добром ,поминается,обоих,дождь
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Гость:
Смотрит, добренький, поминки, оба, а у слова дождь один слог)
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