Помогите пожалуйста .10 класс. Геометрия С точки М к плоскости альфа проведено наклонные МА и МВ и перпендикуляр МС,МА=10см,МС=8см,АВ=√316 см,∠АСВ=120°.Найти длину наклонной МВ.

Математика

Помогите пожалуйста .10 класс. Геометрия С точки М к плоскости альфа проведено наклонные МА и МВ и перпендикуляр МС,МА=10см,МС=8см,АВ=√316 см,∠АСВ=120°.Найти длину наклонной МВ.

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