Помогите пожалуйста .10 класс. Геометрия С точки М к плоскости альфа проведено наклонные МА и МВ и перпендикуляр МС,МА=10см,МС=8см,АВ=√316 см,∠АСВ=120°.Найти длину наклонной МВ.
Математика
Помогите пожалуйста .10 класс. Геометрия С точки М к плоскости альфа проведено наклонные МА и МВ и перпендикуляр МС,МА=10см,МС=8см,АВ=√316 см,∠АСВ=120°.Найти длину наклонной МВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно рассмотреть получившиеся (в разных плоскостях) треугольники...
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