Подобны ли треугольники ABC и KPT, если уголА=50°; угол B=60°; угол T=70°
Геометрия
Подобны ли треугольники ABC и KPT, если уголА=50°; угол B=60°; угол T=70°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, подобны, так как сумма внутренних углов треугольника равно 180 градусов. Соответственно 50 + 60 + 70 = 180 гр.
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