ПОИОГИТЕ ПЛИЗ Перепишите, расставляя, где необходимо, знаки препинания. 1. Поговорка цветочек пословица ягодка. (Пословица) 2. Попытка не пытка а спрос не беда. (Пословица) 3. Лгать самому себе для своей выгоды подделка л...
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ПОИОГИТЕ ПЛИЗ Перепишите, расставляя, где необходимо, знаки препинания. 1. Поговорка цветочек пословица ягодка. (Пословица) 2. Попытка не пытка а спрос не беда. (Пословица) 3. Лгать самому себе для своей выгоды подделка лгать для другого подлог лгать для того, чтобы повредить, клевета. (Ж.-Ж. Руссо) 4. Лес как сказочный камыш а камыш как лес-малыш. Тишь как жизнь, и жизнь как тишь. (И.Северянин) 5. «Раны Армении» это не книга не бумага и чернила не взвешенные и расставленные друг за другом буквы это вихрь вулкан, извергнувшийся из души разорвавший все цепи в глубине сердца. (А.Исаакян) 6. Стройка моя держава а я президент кирпичей. (В.Гончаренко) 7. Радость веточка зеленая горе это головня. Радость часть моя исконная горе тоже часть меня. (К.Кулиев) 8. Жизнь не зрелище и не праздник жизнь трудное занятие. (Д.Сантаяна) 9. Не быть любимым это всего лишь неудача не любить вот несчастье. (А.Камю) 10. Человек это солнце чувства его планеты. (Новалис)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Тут по моему и так все ясно...Поговорка цветочек, пословица ягодка. 2.попытка не пытка,а спрос не беда 3.Лгать самому себе для своей выгоды-подделка;лгать для другого-подлог;лгать для того,чтобы повредить,-клевета 4.Лес как сказочный камыш,а камыш как лес-малыш. Тишь,как жизнь,и жизнь,как тишь. 5."Раны Армении"-это не книга,не бумага и чернила не взвешенные, и расставленные друг за другом буквы,-это вихрь,вулкан,извергнувшийся из души,разорвавший все цеми в глубине сердца. 6.Стройка-моя держава,а я-президент кирпичей. 7.Радость-веточка зеленая,горе-это головня.Радость-часть моя исконная,горе тоже часть меня. 8.Жизнь не зрелище и не праздник,жизнь-трудное занятие 9.Не быть любимым-это всего лишь неудача,не любить-вот несчастье. 10.Человек-это солнце,чувства-его планеты
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