Какое проверочное слово к слову лАдошки? Проверить очень надо!!!!
Русский язык
Какое проверочное слово к слову лАдошки? Проверить очень надо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛАдошки - под ударением поставить А и получится лАдушки, лОдушки на скажешь.
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