Назовите слова, помогающие создать яркое , образное описание родника
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Назовите слова, помогающие создать яркое , образное описание родника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мерцающий родник холодный родник бурлящий родник
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