Разложите на множители : a) x³ + 125y³ b) 1 - 27y³ в) 0,001x³ -8y³ г) x³y⁹ +343 Докажите , что 87??-42³ делится на 15.

Алгебра

Разложите на множители : a) x³ + 125y³ b) 1 - 27y³ в) 0,001x³ -8y³ г) x³y⁹ +343 Докажите , что 87??-42³ делится на 15.

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