Разложите на множители : a) x³ + 125y³ b) 1 - 27y³ в) 0,001x³ -8y³ г) x³y⁹ +343 Докажите , что 87??-42³ делится на 15.
Алгебра
Разложите на множители : a) x³ + 125y³ b) 1 - 27y³ в) 0,001x³ -8y³ г) x³y⁹ +343 Докажите , что 87??-42³ делится на 15.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x³ + 125y³ =(x+5y)(x²-5xy+25y² b) 1 - 27y³=(1-3y)(1+3y+9y²) в) 0,001x³ -8y³=(0,1x-2y)(0,01x²+0,2xy+4y²) г) x³y⁹ +343=(xy ³+7)(x²y^6-7xy³+49)
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