Укажи склонение и падеж имен сущ. Выдели безударные падежные окончания. 1.У леса ??а опушке Жила зима в избушке Она снежки солида В березовой кадушке. 2. А потом я лучшим в мире Хоккеистом стать решил С клюшкой бегал по...

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Укажи склонение и падеж имен сущ. Выдели безударные падежные окончания. 1.У леса ??а опушке Жила зима в избушке Она снежки солида В березовой кадушке. 2. А потом я лучшим в мире Хоккеистом стать решил С клюшкой бегал по квартире И двенадцать шайб забил.

Автор: Гость