Укажи склонение и падеж имен сущ. Выдели безударные падежные окончания. 1.У леса ??а опушке Жила зима в избушке Она снежки солида В березовой кадушке. 2. А потом я лучшим в мире Хоккеистом стать решил С клюшкой бегал по...
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Укажи склонение и падеж имен сущ. Выдели безударные падежные окончания. 1.У леса ??а опушке Жила зима в избушке Она снежки солида В березовой кадушке. 2. А потом я лучшим в мире Хоккеистом стать решил С клюшкой бегал по квартире И двенадцать шайб забил.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Леса Р.п. 1 скл. , опушке Д.п. 2 скл. , зима И.п. 1. скл. , избушке Д.п. 2. скл. , снежки И.п. 3 скл. , кадушке Д.п. 2 скл. , солида И.п. 1 скл. . 2. Мире П.п. 2 скл. , Хоккеистом Т.п. 3 скл. , клюшкой Т.п. 3 скл. , квартире П.п. 2скл. , шайб Р.п. 3 скл. .
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