Какое расстояние пройдет автомобиль за 10с, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с^2

Физика

Какое расстояние пройдет автомобиль за 10с, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с^2

Автор: Гость