Номер 348 1)6 и -8 нужно сравнить
Математика
Номер 348 1)6 и -8 нужно сравнить
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6 больше -8 ; 25 больше -15
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