Рассмотрите на рисунке клетки разных частей растения и тела человека. Как вы дума??те, почему в одном организме так много разновидностей клеток? Попробуйте по их виду сказать о том, какую работу они выполняют

Биология
Рассмотрите на рисунке клетки разных частей растения и тела человека. Как вы дума??те, почему в одном организме так много разновидностей клеток? Попробуйте по их виду сказать о том, какую работу они выполняют
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это в первую очередь зависит от функций организма, и от функций его органов. Например, растению не нужны мышцы, таким образом у них отсутствуют мышечные клетки. Так же кроме разновидностей клеток у организмов есть еще разновидность строения самих клеток, то есть у человеческой клетки или животного нет пластидов в отличии от растения. 
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