Военные блоки в Англии на сегодня

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В 1954 г. с целью противодействия советской политической экспансии в регион Южной и Юго-Восточной Азии был создан блок СЕАТО. В него вошли: Австралия, Франция, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таиланд, Великобритания и США. Однако просуществовал он недолго и в 1977 г. по взаимному согласию стран-участниц прекратил свое существование.