Существует 6 высочайших вершин мира которые называются v87 или они их высота более 8000 метров одна из них Чигорина высота на 6 611 см больше 8000 Назови высоту Игоря

Математика

Существует 6 высочайших вершин мира которые называются v87 или они их высота более 8000 метров одна из них Чигорина высота на 6 611 см больше 8000 Назови высоту Игоря

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