Существует 6 высочайших вершин мира которые называются v87 или они их высота более 8000 метров одна из них Чигорина высота на 6 611 см больше 8000 Назови высоту Игоря
Математика
Существует 6 высочайших вершин мира которые называются v87 или они их высота более 8000 метров одна из них Чигорина высота на 6 611 см больше 8000 Назови высоту Игоря
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8000м=8000000см+6611=8006611(см) 8006611см=8006м6011см
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