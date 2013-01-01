Напишите пожалуйста сочинение на тему " Комсомольская юность" моей мамы или папы

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Напишите пожалуйста сочинение на тему " Комсомольская юность" моей мамы или папы
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Главная → Комсомолу – 95 лет → «Комсомольская юность моих родных»Анастасия Соловьева САЙТ http://комсомол37.рф/Мы почетные комсомольцыСоловьева Анастасия,  ученица 8 класса МБОУ СОШ №5 г.о. Кохма Педагог: Михайлюченко Марина Александровна, Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.о. Кохма  Сентябрь, 2013г.Слово «комсомол» для меня не кажется далеким и загадочным. История этой славной молодежной организации прошла через биографию нашей страны.Мои бабушка и дедушка учились в одной школе, они часто вспоминают о своей комсомольской жизни. До сих пор в нашей семье бережно хранятся старые фотографии, комсомольские билеты и значок комсомольца «Ленинский зачет».Это было в 60-70-х годах: время романтики, перемен, освоения комсомольцами крупных, значимых для государства строек. Бабушка часто вспоминает, с каким энтузиазмом ехали на строительство БАМа (Байкало-Амурской магистрали.) А в их школе часто устраивали диспуты о любви, о дружбе, о преданности Родине. Поэтому они с дедушкой мечтали, когда закончат школу, непременно побывать на одной из комсомольских строек и внести свой вклад в развитие страны. А еще в их школе частыми гостями были интересные люди: герои и ветераны Великой Отечественной войны (тогда еще молодые). А сами они с удовольствием организовывали тематические вечера, огоньки и играли в КВН. Дедушка с удовольствием вспоминает о том, как весело проходили субботники, сбор макулатуры и металлолома, трудовые десанты. Еще одной из составляющих работы комсомольцев была забота о ветеранах Великой Отечественной войны, уход за могилами участников Вов, которые скончались в госпитале, расположенном в годы войны в школе №8 города Фурманова, где они учились.От бабушки я узнала, что школьной комсомольской организацией руководило комсомольское бюро, членом которого и была Теклинская Наталья, моя бабушка. Ребята – члены бюро – проводили воспитательную работу среди комсомольцев, сами составляли план работы организации. Дважды бабушка была делегатом городской комсомольской конференции.  А дедушка, Масленников Александр, еще увлекался легкой атлетикой и занимал призовые места не только в городских, но и в областных соревнованиях.Мои бабушка и дедушка до сих пор считают годы, когда они были комсомольцами, самыми яркими и незабываемыми годами своей молодости. А частые встречи с друзьями из прошлой, комсомольской жизни всегда согревают душу.Бабушка, закончив рассказ, посмотрела на меня внимательно и произнесла: «Интересно, а о чем ваше поколение будет вспоминать, когда достигнете нашего возраста? И будет ли у вас свой «БАМ»?».

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