Сочинение рассуждение на тему победа и поражение 350 слов ВЫРУЧАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА 2 АРГУМЕНТА ЕЩЁ

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Чтобы ответить на вопрос: "Что означает самоубийство Катерины - ее победу или поражение?", необходимо исследовать обстоятельства ее жизни, изучить мотивы ее поступков, обратить особое внимание на сложность и противоречивость натуры героини и необыкновенное своеобразие ее характера.