Сочинение рассуждение на тему победа и поражение 350 слов ВЫРУЧАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА 2 АРГУМЕНТА ЕЩЁ
Русский язык
Сочинение рассуждение на тему победа и поражение 350 слов ВЫРУЧАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА 2 АРГУМЕНТА ЕЩЁ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы ответить на вопрос: "Что означает самоубийство Катерины - ее победу или поражение?", необходимо исследовать обстоятельства ее жизни, изучить мотивы ее поступков, обратить особое внимание на сложность и противоречивость натуры героини и необыкновенное своеобразие ее характера.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы