Помогите написать эссе ( именно эссе) на тему "после бала" толстого

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Рассказ “После бала” —одно из последних произведений Льва Николаевича Толстого. Он повествует о драматическом событии — наказании солдата шпицрутенами. Используя известный прием “рассказ в рассказе”, писатель добивается предельной достоверности повествования. Мы видим событие глазами очевидца — Ивана Васильевича. Он честный и благородный человек. Иван Васильевич вспоминает случай из собственной жизни, когда он искренне и всей душой полюбил девушку, но не смог простить ее отцу жестокости и ханжества. — Любовь? Любовь с того дня пошла на убыль. Перед нами раскрывается благородный и искренний характер. Иван Васильевич молод, счастлив, он стремится жить в ладу со всем миром и прежде всего с самим собой. Все люди представляются ему только с хорошей стороны. И когда он видит двуличие полковника, то потрясен, раздавлен. Иван Васильевич впервые сталкивается с таким вероломством. Только что полковник с приятной улыбкой танцевал на балу, был обходителен и галантен, а среди солдат, на плацу, Иван Васильевич видит истинное лицо этого человека: “...он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина...” Ивана Васильевича обуревает стыд, как будто он сам сделал что-то неприличное. Он не берется судить полковника, а лишь задает себе вопрос: “Очевидно, он что-то знает, чего я не знаю?” Нравственная чистота героя, его совестливость и органическое неприятие зла делают Ивана Васильевича в глазах читателей исключительно порядочным, честным человеком. Ему доверяешь полностью. Начинаешь смотреть на мир и окружающих людей его глазами. И то, что он не стал карьеристом, мздоимцем, а остался порядочным человеком,— самое важное для Толстого и читателей. Небольшой по объему рассказ Л. Н. Толстого поднимает важную нравственную проблему. Это работа великого мастера, сумевшего показать прекрасного человека, даже не подозревающего, какие сокровища таит его душа.