Запомнить пословицы,подчеркнуть в них глаголы. Жизнь прожить-не поле перейти.Курить-здоровью вредить.Умел ошибиться,умей и поправиться.Ближнего обидеть-самому в беде быть.

Русский язык

Запомнить пословицы,подчеркнуть в них глаголы. Жизнь прожить-не поле перейти.Курить-здоровью вредить.Умел ошибиться,умей и поправиться.Ближнего обидеть-самому в беде быть.

Автор: Гость