Запомнить пословицы,подчеркнуть в них глаголы. Жизнь прожить-не поле перейти.Курить-здоровью вредить.Умел ошибиться,умей и поправиться.Ближнего обидеть-самому в беде быть.
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Запомнить пословицы,подчеркнуть в них глаголы. Жизнь прожить-не поле перейти.Курить-здоровью вредить.Умел ошибиться,умей и поправиться.Ближнего обидеть-самому в беде быть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь прожить(глаг.). Курить-здоровью(кому? глаг.) Умел ошибиться(глаг)
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