Технические новинки первой половины 19 века в россии
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Технические новинки первой половины 19 века в россии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появление пароходов, различных ткацких станков и другой машинный техники (пока что для текстильной промышленности).
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