Сочинение на тему портрет моего друга срооооочно

Гость: Гость:

Сочинение на тему портрет моего друга. Мой Друг это человек который всегда готов Прийти на помощь будет с тобой смеяться и грустить. это человек который будет с тобой всегда в любое время года и когда Ему тяжело когда тебе тяжело в этом и есть самое главное отличие настоящего друга от просто приятели.