Сочинение на тему портрет моего друга срооооочно
Литература
Сочинение на тему портрет моего друга срооооочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение на тему портрет моего друга. Мой Друг это человек который всегда готов Прийти на помощь будет с тобой смеяться и грустить. это человек который будет с тобой всегда в любое время года и когда Ему тяжело когда тебе тяжело в этом и есть самое главное отличие настоящего друга от просто приятели.
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