Составить конспект на тему Разрушения горных пород?

Гость: Гость:

Наш урок сегодня необычный, у нас много гостей. Улыбнитесь гостям, улыбнитесь друг другу. Мысленно пожелайте друг другу удачи. Ученики встают в круг, проводится тренинг «Дыхание счастья». Деление на группы, рассчитавшись на 1, 2, 3. Приём «Горячий стул» Один из учеников садится на «Горячий стул». Ребята задают ему вопросы по теме домашнего задания.(2-3 уч.) Слайд 1. Изображение гор. Сосредоточить и привлечь внимание учащихся к усвоению новой темы. - Посмотрите внимательно, что изображено на иллюстрациях? (ответы детей) - А какие горы? 1. Высокая гора с зелёными насаждениями. 2. Гора с вечными льдами. 3. Разрушенная старая гора. - А какая гора вам больше всего понравилась? - Конечно, гора, на которой растут деревья. Почему? (эта гора зелёная, красивая, зелёный цвет – это цвет жизни, вызывает хорошее настроение ) - Ребята, вы сказали, что на картине изображены горы, а какие бывают горы? (молодые, старые, низкие, высокие, разрушенные) - Давайте посмотрим серию картин «Горы». Слайд 2. Разрушенные горы. - Ребята, вы сейчас просмотрели серию картин , на которых тоже изображены горы. Кто может определить тему урока? О чём мы будем сегодня с вами говорить? Ответы детей. - Конечно, мы будем говорить о том, что горы хоть и состоят из твёрдых пород, но они разрушаются и узнаем, что влияет на их разрушение. - Давайте определим критерии успеха, что вы узнаете сегодня на уроке.