оповніть перелік ознак фізіологічної, психологічної та соціальної зрілості: 1) уміння прогнозувати свою поведінку в будь-яких життєвих ситуаціях; 2) уміння здобувати потрібну інформацію й аналізувати її, ви- ходячи зі ...

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оповніть перелік ознак фізіологічної, психологічної та соціальної зрілості: 1) уміння прогнозувати свою поведінку в будь-яких життєвих ситуаціях; 2) уміння здобувати потрібну інформацію й аналізувати її, ви- ходячи зі своїх цілей у різних сферах життя; 3) ______________________________________________________ 4) ______________________________________________________ 5) _____________________________________________________

Автор: Гость