Какой путь пройдёт свободно падающее тело за седьмую секунду полёта?

Физика
Какой путь пройдёт свободно падающее тело за седьмую секунду полёта?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля у своей поверхности всем предметам сообщает одинаковое ускорение, равно 9.8 кг/м*с^2 Формула: S=V0t+gt^2/2  т.к V0=0  gt^2/2  9.8*14/2=68.6м                                                                     Ответ:за 7 секунд тело                                                                                            пройдёт 68.6 метров
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