Какой путь пройдёт свободно падающее тело за седьмую секунду полёта?

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Земля у своей поверхности всем предметам сообщает одинаковое ускорение, равно 9.8 кг/м*с^2 Формула: S=V0t+gt^2/2 т.к V0=0 gt^2/2 9.8*14/2=68.6м Ответ:за 7 секунд тело пройдёт 68.6 метров