Срочно!! Один тракторист может вспахать поле за 5 часов а другой за 8 часов какую ча??ть поля осталось вспахать после 1 часа совместной работы двух Трактористов
Математика
Срочно!! Один тракторист может вспахать поле за 5 часов а другой за 8 часов какую ча??ть поля осталось вспахать после 1 часа совместной работы двух Трактористов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один тракторист за один час вспашет 1/5 часть поля, другой тракторист за один час вспашет 1/8 часть поля оба тракториста за час вспашут 1/5+1/8=8/40+5/40=13/40 части поля значит после часа совместной работы двух трактористов останется вспахать 1-13/40=40/-40-13/40=27/40 части поля
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