Вертолёт поднимается вертикально вверх.Изобразите траекторию движения точек А и Б,расположенных на лопастях винта вертолёта: а)относительно пилота,б)относительно Земли Решите плиз
Физика
Вертолёт поднимается вертикально вверх.Изобразите траекторию движения точек А и Б,расположенных на лопастях винта вертолёта: а)относительно пилота,б)относительно Земли Решите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрите,для пилота он будет описывать окружность,а относительно земли спираль
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