Вертолёт поднимается вертикально вверх.Изобразите траекторию движения точек А и Б,расположенных на лопастях винта вертолёта: а)относительно пилота,б)относительно Земли Решите плиз

Физика

Вертолёт поднимается вертикально вверх.Изобразите траекторию движения точек А и Б,расположенных на лопастях винта вертолёта: а)относительно пилота,б)относительно Земли Решите плиз

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