Как в опере создается образ русского народа?

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Опера «Иван Сусанин» - яркий образец героической народной музыкальной драмы. В основу оперы положено действительное историческое событие – патриотический подвиг крестьянина села Домнино, совершенный в начале 1613г. Иван Сусанин, которого поляки пытались сделать своим проводником, завел захватчиков в глухой лес и погубил их, погибнув при этом сам. В русской литературе и искусстве тема Сусанина разрабатывалась и до Глинки. На этот сюжет была написана опера Кавоса, поэт Рылеев написал стихотворную думу «Иван Сусанин» . В момент создания опера Глинки называлась «Жизнь за царя» - либретто барона Розена. Опера была поставлена в 1836 г. .