Помогите решить задачу с графиками функций

Алгебра
Помогите решить задачу с графиками функций
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычные параболы, в третьем случае обращена вниз. Искать минимум, т. е. где первая производная равна нулю, потом смотреть у при х=0 и х при у=0. По этим точкам строить.
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