Пожалуйста помогите постройте ципочку интервалов то фа минор.Вверх чистая кварта,вниз большая секста,.вниз малая текция,вверх малая секунда, вверх чистая квинта,вверх большая терция,вниз малая секунда .
Музыка
Пожалуйста помогите постройте ципочку интервалов то фа минор.Вверх чистая кварта,вниз большая секста,.вниз малая текция,вверх малая секунда, вверх чистая квинта,вверх большая терция,вниз малая секунда .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От фа бемоль? нужно сесть за инструмент и тупо отсчитывать полутона, если вы знаете, сколько их где. малая секунда это полутон, большая терция два тона и т. д.
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