Напишите сочинение на тему Компьютер(что это и т.д.) надо всего 5 предложение

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Напишите сочинение на тему Компьютер(что это и т.д.) надо всего 5 предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличие от многих людей, я отношусь к компьютеру очень позитивно. Это — величайшее изобретение человечества! Люди создали универсальную машину, с помощью которой можно делать сто дел: читать, смотреть кино, рисовать, печатать, чертить, считать, находить полезную информацию, делать ретушь фотографии, создавать мультфильмы и видеоролики.Еще можно общаться с людьми у которых самые разные увлечения, которые живут хоть на другом конце планеты. Не нужно ограничиваться только теми людьми, кто живет в соседнем дворе, и навязывать себе их хобби.Я могу продолжать этот список  , как полезен компьютер. Оригинал http://ycilka.net/tvir.php?id=177#ixzz4O6h9TeHc

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