Площадь прямоугольника равна 36 см², а длины его сторон - натуральные числа.Может л?? периметр быть равен: а) 12 см б) 74 см в) 20 см г) 38 см

Математика
Площадь прямоугольника равна 36 см², а длины его сторон - натуральные числа.Может л?? периметр быть равен: а) 12 см б) 74 см в) 20 см г) 38 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ б стороны прямоугольника равны 36см  и 1см площадь 36*1=36 периметр 36+36+1+1=74
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