Площадь прямоугольника равна 36 см², а длины его сторон - натуральные числа.Может л?? периметр быть равен: а) 12 см б) 74 см в) 20 см г) 38 см

Математика

Площадь прямоугольника равна 36 см², а длины его сторон - натуральные числа.Может л?? периметр быть равен: а) 12 см б) 74 см в) 20 см г) 38 см

Автор: Гость