Какое растение имеет листья в виде пластинок лиственница осина ель кедр

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Какое растение имеет листья в виде пластинок лиственница осина ель кедр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пластинчатыми листьями обладают лиственные породы (деревья и кустарники). Характерная особенность пластинчатых листьев  - это разветвленное жилкование и наличие более или менее выраженного черешка. По качеству листьев растения лиственных пород разделяются на: твердолиственные (дуб, бук, граб, ясень, клен, саксаул и др.) и мягколиственные (береза, осина, ольха, липа, тополь и др.).
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