Какое растение имеет листья в виде пластинок лиственница осина ель кедр
Окружающий мир
Какое растение имеет листья в виде пластинок лиственница осина ель кедр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пластинчатыми листьями обладают лиственные породы (деревья и кустарники). Характерная особенность пластинчатых листьев - это разветвленное жилкование и наличие более или менее выраженного черешка. По качеству листьев растения лиственных пород разделяются на: твердолиственные (дуб, бук, граб, ясень, клен, саксаул и др.) и мягколиственные (береза, осина, ольха, липа, тополь и др.).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География
Математика
Русский язык
Составить и записать предложения со следующими русскими фразеологизмами:без цар?? в голове, без сучка без задоринки, будто аршин проглотил, вилами ...