Какое слово или сочетание является основой в данном ниже предложений?Тогда Сильв??о стал в меня прицеливаться. а)Сильвио b)Сильвио стал прицеливаться с)прицеливаться в меня д)стал прицеливаться

Русский язык

Какое слово или сочетание является основой в данном ниже предложений?Тогда Сильв??о стал в меня прицеливаться. а)Сильвио b)Сильвио стал прицеливаться с)прицеливаться в меня д)стал прицеливаться

Автор: Гость