Какое слово или сочетание является основой в данном ниже предложений?Тогда Сильв??о стал в меня прицеливаться. а)Сильвио b)Сильвио стал прицеливаться с)прицеливаться в меня д)стал прицеливаться
Русский язык
Какое слово или сочетание является основой в данном ниже предложений?Тогда Сильв??о стал в меня прицеливаться. а)Сильвио b)Сильвио стал прицеливаться с)прицеливаться в меня д)стал прицеливаться
Ответ(ы):
Гость:
Сильвио стал прицеливаться
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