Какое слово лишнее дуб,сосна,берёза,дерево
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Какое слово лишнее дуб,сосна,берёза,дерево
Ответ(ы):
Гость:
Дерево будет лишним словом. Тк все остальное это название деревьев
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