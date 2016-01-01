Какое слово называется НЕ птенца (А) журавленок (Б) утенок (В) опенок (Г) цыпленок (Д) орленок
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Какое слово называется НЕ птенца (А) журавленок (Б) утенок (В) опенок (Г) цыпленок (Д) орленок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(В) опенок - это гриб
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