Помогите с решением Геометрии , очень нужно !! за 18 баллов Площадь боковой поверх??ости цилиндра равна 56 Пи , а высота — 7 . Найдите диаметр основания

Геометрия

Помогите с решением Геометрии , очень нужно !! за 18 баллов Площадь боковой поверх??ости цилиндра равна 56 Пи , а высота — 7 . Найдите диаметр основания

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