Какое событие из жизни салавата юлаева изображено на картине "Допрос Салавата"

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Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа. Эта легендарная личность, соратник Емельян Пугачева, привлекала внимание и писателей, и художников. Алексей Кузнецов заинтересовался Салаватом Юлаевым еще в юности. Он изучал документы, ездил по местам, где бывал герой, в набросках воссоздавал костюмы того времени, чтобы его картина была исторически достоверной. Картина была написана в 1955 году. Она сразу же завоевала сердца зрителей. И все потому, что легендарный герой Башкирии изображен бесстрашным воином, который верен своим идеалам свободы и равенства. Образ Салавата занимает центральное место на картине. На переднем плане художник изобразил представителей власти, ведущих допрос батыра. Они сидят спиной к зрителю. А вот Салават изображен к зрителям лицом. Его взгляд суров, но в глазах молодого человека нет и тени страха перед теми, кто допрашивает его, кто вынесет ему приговор. Он верит в правоту своего дела. И потому ему не страшна смерть и муки, какие бы не придумали его мучители. О том, что герою предстоит тяжелое испытание, говорят приспособления для пыток, изображенные Кузнецовым на заднем плане картины. Они как бы таятся во мраке. Но хорошо видна дыба. Пылают раскаленные угли, на которых палачи уже накаляют инструменты для пыток. А бесстрашного батыра нисколько не тревожат приготовления палачей. Он прямо смотрит в глаза следователей. Его гордая осанка, взгляд немного свысока, ясно дают понять, что сломить его могучий дух невозможно. Именно таким представляли себе своего героя башкиры. О нем слагали легенды и песни. Поэтому картина А.Кузнецова «Допрос Салавата» стала одним из лучших его произведений, свидетельствующих о масштабе исторического мышления ее создателя.