Крупнейшим центром торговли России с европейскими странами в 17 веке был город... ??)Архангельск с)Астрахань в)Нижний Новгород D)Тихвин

История

Крупнейшим центром торговли России с европейскими странами в 17 веке был город... ??)Архангельск с)Астрахань в)Нижний Новгород D)Тихвин

Автор: Гость