Крупнейшим центром торговли России с европейскими странами в 17 веке был город... ??)Архангельск с)Астрахань в)Нижний Новгород D)Тихвин
История
Крупнейшим центром торговли России с европейскими странами в 17 веке был город... ??)Архангельск с)Астрахань в)Нижний Новгород D)Тихвин
Ответ(ы):
Гость:
Архангельск првельный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
О каких ежегодных праздниках упорядочивающих выстраивающих внешнюю и внутреннюю жизнь многих поколений русских людей старой России, рассказывает ав...