Крупнейшим центром торговли России с европейскими странами в 17 веке был город... ??)Архангельск с)Астрахань в)Нижний Новгород D)Тихвин

История
Крупнейшим центром торговли России с европейскими странами в 17 веке был город... ??)Архангельск с)Астрахань в)Нижний Новгород D)Тихвин
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Гость:
Архангельск првельный
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