Какое сущест можно заменить на местоимение She? 1)fox 2)book 3)sister 4) girl

Английский язык
Какое сущест можно заменить на местоимение She? 1)fox 2)book 3)sister 4) girl
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я думаю, что girl или sister. что то одно из этих.
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