Квадратный корень из 0.16
Алгебра
Квадратный корень из 0.16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,4)ˇ2=0,4.0,4=0,16 V(0,16)=0,4 Naprimer tože V(0,25)=0,5 - V(0,49)=0,7 itd.
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