Пожалуйста номер 1564 срочно))))
Математика
Пожалуйста номер 1564 срочно))))
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Гость:
1)150-42=108(манат)-потратили Ответ:108
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