1)Сделай чертеж к задаче и реши ее. Из пункта А выехал всадник со скоростью 12 км/ч. ??дновременно с ним из пункта В,находящегося на расстоянии 24 км от пункта А,вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Пешеход и всадник движутся в ...
Математика
1)Сделай чертеж к задаче и реши ее. Из пункта А выехал всадник со скоростью 12 км/ч. ??дновременно с ним из пункта В,находящегося на расстоянии 24 км от пункта А,вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Пешеход и всадник движутся в одном направлении .На каком расстоянии от пунктам В всадник догонит пешехода?" Помогите!Если не знаете как сделать чертеж,просто решите ее!Умаляю вас!!!
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12-4=8 24:8=3 3*12=36 36-24=12 Ответ:12
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