1)Сделай чертеж к задаче и реши ее. Из пункта А выехал всадник со скоростью 12 км/ч. ??дновременно с ним из пункта В,находящегося на расстоянии 24 км от пункта А,вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Пешеход и всадник движутся в ...

Математика

1)Сделай чертеж к задаче и реши ее. Из пункта А выехал всадник со скоростью 12 км/ч. ??дновременно с ним из пункта В,находящегося на расстоянии 24 км от пункта А,вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Пешеход и всадник движутся в одном направлении .На каком расстоянии от пунктам В всадник догонит пешехода?" Помогите!Если не знаете как сделать чертеж,просто решите ее!Умаляю вас!!!

Автор: Гость