Помогите по математике 274 по математике 4 класс часть 2 Н Б Истомина
Математика
Помогите по математике 274 по математике 4 класс часть 2 Н Б Истомина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
168-128=48(м)-больше в первом куске 48/4=12(м)-материала на одну палатку 168/12=14(п) 120/12=10(п)
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