Определите число и род прилогательныхзолотая пора яркие цвета ранне утро сердсобакибольшие костры бабушка

Гость: Гость:

Золотая пора- ж.р., ед ч. яркие цветы- множ. ч., рода нет раннее утро- ср.р., ед ч. сердитые собаки- множ. ч.,рода нет большие костры- множ.ч., рода нет -.-.- бабушка- ж.р., ед.ч