Определите число и род прилогательныхзолотая пора яркие цвета ранне утро сердсобакибольшие костры бабушка
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Определите число и род прилогательныхзолотая пора яркие цвета ранне утро сердсобакибольшие костры бабушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотая пора- ж.р., ед ч. яркие цветы- множ. ч., рода нет раннее утро- ср.р., ед ч. сердитые собаки- множ. ч.,рода нет большие костры- множ.ч., рода нет -.-.- бабушка- ж.р., ед.ч
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