В наших северных лесах длиннохвостых ягуаров броненосных черепах слова северных,длиннохвостых ,броненосных поставить подеж.

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В наших северных лесах длиннохвостых ягуаров броненосных черепах слова северных,длиннохвостых ,броненосных поставить подеж.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северных-П.п. Длиннохвостых-Р.п. Броненосных-П.п.
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