В 5 коробках разложили поровну 160 шоколадных конфет . сколько конфет в 3 таких коробках, в 8 таких каробках. помагите пожалуста с условием и решением задачи

Математика

В 5 коробках разложили поровну 160 шоколадных конфет . сколько конфет в 3 таких коробках, в 8 таких каробках. помагите пожалуста с условием и решением задачи

Автор: Гость