Поезд за 12 часов проехал 1440 километров какое расстояние за это же время проедет машина если ее скорость составляет 1/ 2 скорости поезда
Математика
Поезд за 12 часов проехал 1440 километров какое расстояние за это же время проедет машина если ее скорость составляет 1/ 2 скорости поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспользуемся тремя понятиями: s = расстояние v = скорость t = время v1=s/t=1440/12=120 v1=120 120/2=60 s2=x s2=t*v2=12*60=720 s2=720 Ответ: 720 километров.
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