Поезд за 12 часов проехал 1440 километров какое расстояние за это же время проедет машина если ее скорость составляет 1/ 2 скорости поезда

Математика

Поезд за 12 часов проехал 1440 километров какое расстояние за это же время проедет машина если ее скорость составляет 1/ 2 скорости поезда

Автор: Гость