В трёх ящиках 90 кг гвоздей.В первом и во втором ящиках 66 кг,а во втором и в третьем 54 кг.Сколько кг гвоздей в каждом ящике?

Математика

В трёх ящиках 90 кг гвоздей.В первом и во втором ящиках 66 кг,а во втором и в третьем 54 кг.Сколько кг гвоздей в каждом ящике?

Автор: Гость