В трёх ящиках 90 кг гвоздей.В первом и во втором ящиках 66 кг,а во втором и в третьем 54 кг.Сколько кг гвоздей в каждом ящике?

Математика
В трёх ящиках 90 кг гвоздей.В первом и во втором ящиках 66 кг,а во втором и в третьем 54 кг.Сколько кг гвоздей в каждом ящике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)90-66=24(кг)-в 3 мешке 2)90-54=36(кг)-в 1 мешке 3)90-60=30(кг)-во 2 мешке Ответ:24;36;30.
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