Какое существительное в родительном падеже множественного числа имеет нулевое о??ончание? 1) слово. 2) мост. 3) огурец. 4) шар. Докажи свой выбор:______________________
Русский язык
Какое существительное в родительном падеже множественного числа имеет нулевое о??ончание? 1) слово. 2) мост. 3) огурец. 4) шар. Докажи свой выбор:______________________
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: 1 слово, т.к. у множественного числа в родительн0м падеже слово слов# окончание нулевое
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