Какое время наступила в лесу оказалось для васютки самым трудным и почему

Литература
Какое время наступила в лесу оказалось для васютки самым трудным и почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима потому что есть было нечего ю
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